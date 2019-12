Hoher Schaden bei Feuer in Einfamilienhaus in Kölleda

Erfurt/Kölleda (dpa/th) - Zu zwei Bränden in Einfamilienhäusern in und um Erfurt ist die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Haus in Kölleda nach einem Feuer unbewohnbar. Die Bewohner versuchten demnach noch vergeblich, die Flammen zu löschen. Der Schaden liegt bei 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da die Brandursache noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Zunächst wurde eine defekte Elektroanlage als Brandherd vermutet.

Etwas glimpflicher kamen Hausbewohner im Erfurter Stadtteil Schmira davon. Dort verursachte ein Zimmerbrand einen Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Laut Polizei wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Auch hier blieben die Bewohner unverletzt.