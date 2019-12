Elmshorn (dpa/lno) - Die Küche eines Restaurants im Bahnhof von Elmshorn ist am ersten Weihnachtstag ausgebrannt. Das Bahnhofsgebäude musste wegen des Brandes und der Löscharbeiten vorübergehend geräumt werden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war am Vormittag kurz vor elf Uhr vom Koch und Besitzer des Restaurants in seiner Küche bemerkt worden. Er konnte gemeinsam mit seiner Frau das Gebäude unverletzt verlassen. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass sich die Flammen im Bahnhof ausbreiteten. Die Gaststätte ist nicht mehr nutzbar, doch Menschen kamen nicht zu Schaden. Bereits an Heiligabend musst die Elmshorner Feuerwehr vier Mal zu kleineren Einsätzen ausrücken, darunter ein Fehlalarm.