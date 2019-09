Eisenach (dpa/th) - Einsatzkräfte haben einen schlafenden Mann aus einer qualmenden Wohnung in Eisenach gerettet. Im neunten Stock eines Neubaublocks drang Rauch aus einer Wohnung, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Polizisten öffneten die Wohnungstür und zogen einen auf dem Sofa eingeschlafenen, 56 Jahre alten Mann am Donnerstagabend aus dem Rauch. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Er hatte auf dem Herd Essen vergessen, das angebrannt war. Der 56-Jährige blieb unverletzt und konnte später wieder in die Wohnung.