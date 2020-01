Leipzig (dpa/sn) - In Eilenburg sind zwei Menschen bei einem Brand in einem Keller verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Mieter des Mehrfamilienhauses mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei Leipzig am Mittwochmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in einer Kellerbox gelagerte Reifen angezündet.