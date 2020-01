Dachstuhlbrand in Egestorf

Egestorf (dpa/lni) - In Egestorf (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Dachstuhl in Brand geraten. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Drei Bewohner mussten das Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.