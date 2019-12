Feuer in Restaurant: Gasherd in Flammen

Edewecht (dpa/lni) - In einem Restaurant in Edewecht im Landkreis Ammerland ist ein Gasherd in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelangten die etwa 50 Gäste am Samstagabend unverletzt ins Freie. Auch die über dem Lokal liegenden Wohnungen wurden geräumt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Herd. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.