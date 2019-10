Echzell/Friedberg (dpa/lhe) - Nach einem Feuer ist eine alte Hofreite in Echzell (Wetteraukreis) unbewohnbar. Der Schaden werde auf eine Summe im sechsstelligen Bereich geschätzt, teilte die Polizei in Friedberg mit. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Brandes am frühen Donnerstagmorgen nicht zu Hause. Ein Großaufgebot der Feuerwehr habe den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern können. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.