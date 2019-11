Ebstorf (dpa/lni) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Uelzen ist einer der Bewohner schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen wegen besonders schwerer Brandstiftung, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Insgesamt seien acht Bewohner durch das Feuer am Sonntag in Ebstorf gefährdet worden, eine ebenfalls in der betroffenen Wohnung im Obergeschoss lebende Schwester des Mannes erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. "Der Mann hatte vermutlich sein Bett in der Obergeschosswohnung in Brand gesetzt und war dann aus dem Fenster gesprungen", sagte der Sprecher. Das Haus sei weitestgehend unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf gut 100 000 Euro geschätzt, die Ermittlungen dauern an.