Ebersberg (dpa/lby) - Zwei Tage nach dem Brand im Ebersberger Museum Wald und Umwelt ist die Brandursache weiter unklar. "Ob es ein technischer Defekt war oder Brandstiftung, können wir aktuell noch nicht sagen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Feuer hatte sich den Polizeiangaben zufolge am Mittwochabend im Dachstuhl und auf einer Seite des denkmalgeschützten Gebäudes ausgebreitet. Die Ermittler waren auch am Freitag wieder vor Ort, um Spuren zu sichern.

Anhand der Brandspuren sei zu sehen, dass der Brand an der Außenfassade entstand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen: "Im Moment haben wir keinen eindeutigen Beleg dafür, dass der Brand an der Außenfassade entstanden ist."

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Mittwoch bis in die Nacht mit dem Löschen des Brandes beschäftigt. Das Feuer verursachte einen hohen Schaden. Dieser liege im hohen sechsstelligen Bereich, "der auch noch in den siebenstelligen Betrag steigen kann", sagte die Sprecherin der Polizei. Das Museum beherbergt eine Vielzahl teilweise einzigartiger Exponate. Nach Angaben eines Museumssprechers betreffe der Schaden hauptsächlich das Äußere des Gebäudes, im Inneren sei er überschaubar.