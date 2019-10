Dresden (dpa/sn) - In einem Hochhaus in Dresden-Gorbitz ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ursache sei eine brennende Fußmatte vor der Wohnung eines 53-Jährigen gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Durch die Flammen wurden eine Tür in der 17. Etage und deren Rahmen beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Vor Ort wurde ein 38-Jähriger ermittelt, der im Verdacht steht, die Fußmatte angezündet zu haben. Weitere Angaben zum Verdächtigen machte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet.