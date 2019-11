Dresden (dpa/sn) - In Dresden sind in der Nacht zum Sonntag erneut mehrere Autos angezündet worden. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, kamen Menschen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens lag am Vormittag noch nicht vor. Insgesamt waren vier Wagen betroffen. Bereits am letzten Oktobertag waren in der sächsischen Landeshauptstadt zwei Autos in Brand gesetzt worden. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.