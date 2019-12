Drebach (dpa/sn) - Ein Firmengebäude in Drebach (Erzgebirgskreis) ist wegen eines Feuers evakuiert worden. Der Brand entstand am Mittwochvormittag offenbar an einer Maschine des Handwerksbetriebs, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. 60 Mitarbeiter mussten das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, niemand wurde verletzt. Die Schadenshöhe und die genaue Entstehung des Brandes waren zunächst unklar.