Dortmund/Sassenberg (dpa/lnw) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gerieten sowohl in Dortmund als auch in Sassenberg (Kreis Warendorf) insgesamt mehrere tausend Strohballen in Brand. In Sassenberg brannte es an gleich zwei Orten. Seit dem frühen Donnerstagmorgen bekämpft die Feuerwehr den Brand von 3000 Ballen, die Löscharbeiten dauerten am Abend wegen zahlreicher Glutnester an. Am Abend meldete die Polizei dann einen weiteren Brand von 300 Ballen, dort geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Bei den anderen beiden Bränden sei die Ursache den Angaben zufolge noch unklar.