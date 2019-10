Döbeln (dpa/sn) - Fahrlässige Brandstiftung ist vermutlich die Ursache für das Feuer mit zwei Toten in einem Mietshaus in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen). Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Das Feuer war am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Identifiziert werden konnte mittlerweile eine 70-jährige Frau, die in einem Rettungswagen starb, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Untersuchungen zur Identität des anderen Opfers, das leblos in der Wohnung gefunden wurde, dauerten noch an.