Gronau (dpa/lni) - Zwischen zwölf und sechzehn Rinder sind bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Landkreis Hildesheim verendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Feuer am Donnerstagabend in einer Scheune in der Gronauer Ortschaft Barfelde ausgebrochen. Dabei wurden auch landwirtschaftliche Maschinen und Geräte zerstört. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest.