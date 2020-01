Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Beim Brand einer Werkstatt und einer Garage in Dernau (Landkreis Ahrweiler) ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Es handelte sich um Gebäude einer Heizungs- und Sanitärfirma, teilte die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Gemeldet worden sei das Feuer gegen 17.45 Uhr, die Feuerwehr habe es rasch unter Kontrolle bringen können. Die Brandursache war am Abend noch unklar. Wegen starken Rauchs habe ein Wohnhaus vorübergehend evakuiert werden müssen.