Denklingen (dpa/lby) - Beim Brand einer Scheune in Denklingen (Kreis Landsberg am Lech) ist ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Montag niemand. Das Gebäude wurde zerstört. In der Scheune waren Heu und landwirtschaftliche Geräte gelagert.