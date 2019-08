Delitzsch (dpa/sn) - In einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in Delitzsch hat ein Bewohner versehentlich seinen Herd angeschaltet und ein Feuer verursacht. Nach ersten Erkenntnissen kam er am Dienstagabend nach Hause und legte seinen Einkauf auf den Herd, wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Dabei schaltete er auf noch ungeklärte Weise den Herd an. Daraufhin fing der Einkauf Feuer und steckte das Kochfeld in Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.