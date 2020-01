Darmstadt (dpa/lhe) - Eine in Brand geratene Gartenlaube hat am Sonntagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle im Landkreis Darmstadt-Dieburg entfacht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Zeugen zunächst den Brand der Laube in einem Gewerbegebiet in Weiterstadt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer demnach bereits auf die Lagerhalle, in der unter anderem Fahrzeuge standen, übergegriffen. Den Schaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf mindestens 100 000 Euro. Eine genauere Begutachtung wird nach Polizeiangaben noch folgen. Warum das Feuer ausbrach, sollen nun Brandermittler klären.