Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ist ein 42-Jähriger leicht verletzt worden. Er sei nach eigenen Angaben auf der Couch eingeschlafen und habe nach dem Aufwachen die Flammen bemerkt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Sofort habe er die Feuerwehr alarmiert, die den Brand am Sonntagabend schnell löschen konnte. Der Mann kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Andere Wohnungen waren nicht betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.