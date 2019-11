Wohnhaus in Schwarzenberg bei Feuer schwer beschädigt

Schwarzenberg (dpa/sn) - Bei einem Feuer im Schwarzenberger Ortsteil Crandorf ist ein Wohnhaus schwer beschädigt worden. Der Schaden belaufe sich auf eine erhebliche Summe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Genaue Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden. Das Gebäude geriet aus noch ungeklärter Ursache am Montagabend in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Straße vor dem Mehrfamilienhaus musste zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.