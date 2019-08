Cottbus (dpa/bb) - Nach einem Blitzeinschlag in ein Haus im Cottbuser Ortsteil Branitz haben Feuerwehrleute bis in die Nacht einen Brand bekämpft. Am frühen Morgen sei der Einsatz beendet worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Eine Bewohnerin konnte sich unverletzt aus dem Gebäude retten, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.