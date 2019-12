Bestensee (dpa/bb) - Eine brennende Kerze hat in Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald einen Brand verursacht und in einem Mehrfamilienhaus zwei Wohnungen unbewohnbar gemacht. Die Freundin eines Wohnungsinhabers bemerkte am Sonntag kurz nach Mitternacht starken Rauch und Brandgeruch, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Die Frau alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst. Beide Personen konnten aus dem Wohnzimmer gerettet werden - es brannte völlig aus. Der Mieter erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung, die Frau und zwei Bewohner einer darüber liegenden Wohnung eine leichte. Der genaue Hergang des Unglücks wird nach den Angaben noch ermittelt.