Wegenstedt (dpa/sa) - Beim Brand von Heurollen ist in Wegenstedt (Landkreis Börde) ein Schaden von mindestens 50 000 Euro entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, weil das Feuer am Mittwochnachmittag vermutlich an zwei Stellen ausgebrochen ist, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hieß. Insgesamt seien 800 Ballen unbrauchbar geworden. Die Feuerwehr konnte diese nur kontrolliert abbrennen lassen. Es wird damit gerechnet, dass es noch mehrere Tage eine Rauchentwicklung gibt.

Die Ermittler prüfen nach den Angaben, ob zwei spielende Kinder im Alter von etwa 13 Jahren etwas mit dem Brand zu tun haben könnten. Sie wurden laut Polizei vor dem Ausbruch des Brandes an den Heurollen gesehen.