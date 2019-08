Buchloe (dpa/lby) - Da dürften viele Kinder sehr enttäuscht gewesen sein: In einem Zeltlager für rund 40 Teilnehmer ist ein Küchenzelt wegen eines technischen Defekts an einem Kühlschrank abgebrannt. Zum Zeitpunkt des Feuers am Mittwoch waren die 11- bis 15-Jährigen noch nicht angereist. Das Zeltlager der Pfarrjugend Germaringen hätte am Donnerstag bei Buchloe (beides Landkreis Ostallgäu) starten sollen. Das viertägige Übernachtungsevent wurde daraufhin vorerst abgesagt.