Bremen (dpa/lni) - Sieben Autos haben am frühen Sonntagmorgen im Bremer Stadtteil Woltmershausen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren die in Brand geratenen Wagen am Tabakquartier in der Hermann-Ritter-Straße geparkt. Die Feuerwehr rückte um 3.18 Uhr mit einem Großaufgebot aus. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.