Bremen (dpa/lni) - Mithilfe einer Handyortung hat die Feuerwehr einen Brand in Bremen löschen können. Ein Anrufer hatte die Einsatzkräfte am Montagabend alarmiert, weil ein Haus im Stadtteil Arsten Feuer gefangen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Anrufer konnte der allerdings nicht sagen, wo genau er sich befindet. Mit einem speziellen Programm fand die Feuerwehr mit Einwilligung des Anrufers seinen Standort heraus. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schließlich die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache und Höhe des Sachschadens waren in der Nacht noch unklar.