Bremen (dpa) - In einem Kino im Bremer Osten ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach rund fünf Stunden wurde der Brand gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagabend sagte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Am Dienstag sollen Brandermittler den Ort aufsuchen, wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend ergänzte.

Für die Feuerwehr war es ein Großeinsatz - rund 120 Rettungskräfte waren mit dem Löschen beschäftigt. Die Feuerwehr hatte den Brand am Nachmittag im Bereich des Parkhauses verortet. Die Menschen in dem Gebäude, darunter Mitarbeiter des Cinestar-Kinos Kristall-Palast, hatten sich nach Angaben der Polizei bei deren Ankunft bereits nach draußen in Sicherheit gebracht. In dem Gebäude ist nach den Angaben des Polizeisprechers auch ein Bowling-Center, das zum Zeitpunkt des Brands aber noch nicht geöffnet hatte.