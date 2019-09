Bremen (dpa/lni) - Wegen eines großen Brandes in einer Lagerhalle sind in Bremen zwei Wohnungen evakuiert und zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Am Montagabend sei in einer Lagerhalle mit Maschinenteilen und Kartonagen ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Die Flammen hatten sich auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern ausgebreitet. Erst am frühen Dienstagmorgen konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die Aufräumarbeiten sollten noch bis in die Mittagsstunden andauern. Zur Schadenssumme und Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Zwei angrenzende Wohnungen wurden wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Sechs Menschen wurden vor Ort wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt, eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Insgesamt kämpften 310 Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Nahezu zeitgleich brannte es am Montag auch in einem Kino im Osten Bremens. Für die Feuerwehr war es ebenfalls ein Großeinsatz - rund 120 Rettungskräfte waren dort bis Montagabend mit dem Löschen beschäftigt.