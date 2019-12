Bremen (dpa/lni) - Brandstifter haben in Bremen in der Nacht zum Sonntag vier Autos und einen Altpapierstapel in Flammen gesetzt und einen Schaden von über 100 000 Euro verursacht. Die Flammen eines ersten Pkw-Brandes griffen auf einen davor geparkten Wagen über, teilte die Polizei mit. Noch während der Löscharbeiten erhielten die Einsatzkräfte einen Hinweis auf einen weiteren angezündeten Wagen. Auch hier griff das Feuer auf ein zweites Auto über. Einige hundert Meter weiter ging auch ein größerer Haufen mit Zeitungen und Pappe in Flammen auf. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehens um Mithilfe.