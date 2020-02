Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Bei einem Wohnungsbrand in Brandenburg an der Havel ist ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Die Wohnung des Mannes hatte am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen, wie es von der Polizei hieß. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, für den älteren Mann kam jede Hilfe zu spät. Er hatte alleine in der Wohnung gewohnt.

Feedback