Bottrop (dpa/lnw) - In Bottrop halten ausgedehnte Böschungsbrände entlang der Güterbahnlinie zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen die Feuerwehr in Atem. Auf einer Strecke von mehreren Kilometern stehe der Bahndamm an drei Stellen in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Wir reden hier von einer Fläche von mehreren tausend Quadratmetern insgesamt", sagte er. Derzeit drohe das Feuer an mehreren Stellen auf Schrottplätze überzugreifen. "Dass das nicht passiert, darauf richten wir gerade unser Augenmerk", sagte der Feuerwehrsprecher am Nachmittag.