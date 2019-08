Bottrop (dpa/lnw) - Mehrere tausend Quadratmeter brennende Böschung entlang einer Güterbahnlinie bei Bottrop haben am Dienstag die Feuerwehr in Atem gehalten. Auf einer Strecke von mehreren Kilometern zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen stand der Bahndamm gleich an drei Stellen in Flammen. Die Feuerwehr sprach von Tausenden Quadratmetern brennender Fläche insgesamt.