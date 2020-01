Bornhagen (dpa/th) - Bei einem Brand in einer Scheune in Bornhagen (Eichsfeld) ist ein Schaden von 70 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr rettete am Sonntag neun Schafe aus der Scheune. Das dort gelagerte Stroh sowie ein abgestellter Anhänger wurden durch die Flammen zerstört. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.