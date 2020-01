Bleicherode (dpa/th) - Nach dem Brand eines Sattelzugs musste die A38 Richtung Göttingen zwischen Bleicherode und Breitenworbis (Landkreis Nordhausen) stundenlang gesperrt werden. Der 52 Jahre alte Fahrer des Lkw bemerkte am Mittwoch einen brennenden Reifen am Auflieger seines Sattelzugs, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er lenkte das Gespann auf den Seitenstreifen und konnte die Zugmaschine noch von dem mit Stahl beladenen Auflieger lösen, bevor dieser in Brand geriet. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn Richtung Göttingen am Nachmittag zunächst für zwei Stunden gesperrt. Am Abend musste die Fahrbahn wegen der Bergung des Lasters erneut bis Mitternacht gesperrt werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 40 000 Euro.