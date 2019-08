Schwere Brände in Firma und an Transporter auf Autobahn

Bischofferode/Hermsdorf (dpa/th) - Brände in einem Industriebetrieb und an einem Fahrzeugtransporter haben am Dienstag in Thüringen einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. In Bischofferode (Eichsfeldkreis) breitete sich nach Polizeiangaben ein Feuer in einer Firma aus, die auf Oberflächenbearbeitung spezialisiert ist. Der Schaden wurde auf etwa 200 000 Euro geschätzt.