Birkenwerder (dpa/bb) - 20 Boote sind bei einem Brand in Birkenwerder (Oberhavel) zerstört worden. Das Feuer brach am Freitagnachmittag in einer Lagerhalle am Bootshafen aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Um welche Boote es sich handelte und wie hoch der Sachschaden war, stand zunächst nicht fest. Menschen wurden keine verletzt. Auch die Brandursache wurde noch ermittelt. 80 Feuerwehrleute löschten das Feuer.