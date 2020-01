Binsfeld (dpa/lrs) - Am Silvesterabend haben drei Mülltonnen an einer Grundschule in Binsfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gebrannt. Das Feuer hatte sich auch auf die Fassade der Schule ausgeweitet, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Brand fahrlässig entstanden: Zeugen hätten gesehen, wie Jugendliche in der Nähe Böller gezündet haben. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die genaue Höhe des Sachschadens an der Grundschule war in der Nacht noch offen.