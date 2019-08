Bernburg (dpa/sa) - In Bernburg (Salzlandkreis) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Einfamilienhaus komplett abgebrannt. Das Feuer sei am Dienstagabend aus bisher unbekannter Ursache im Ortsteil Biendorf ausgebrochen, wie ein Sprecher der Magdeburger Polizei am Mittwoch sagte. Menschen wurden nicht verletzt. Das Haus werde von einem älteren Ehepaar bewohnt, hieß es.