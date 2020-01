Feuerwerkskörper lösen vermutlich Brand in Biberach aus

Brände - Biberach an der Riß

Biberach (dpa/lsw) - Zwei Familien haben in der Silvesternacht ihre Doppelhaushälften in Biberach wegen eines Brandes verlassen müssen. Das Feuer war in einer Mülltonne ausgebrochen, wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilte. Die Bewohner hätten benutzte Feuerwerkskörper entsorgt, die sich dann vermutlich entzündeten. Das Feuer breitete sich auf einen Carport und von dort auf die Doppelhaushälften aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, niemand wurde verletzt. Beide Hälften sind unbewohnbar.