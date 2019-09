Bexbach (dpa/lrs) - Als er Gartenabfälle in einem Brunnenschacht verbrennen wollte, hat ein 76-Jähriger in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vorbeifahrende Sanitäter und Polizisten hatten am Samstag zufällig ein Feuer in einem Garten bemerkt. Der 76-jährige Hauseigentümer stand in Flammen. Die Sanitäter konnten ihn mit Decken und Kleidern löschen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen. Ein 67-jähriger Mieter wurde leicht verletzt, auch einer der Sanitäter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte es beim Verbrennen der Abfälle im Garten aus zunächst ungeklärter Ursache eine Verpuffung gegeben. Durch Wind und Trockenheit griff das Feuer schnell auf zwei Holzschuppen und die Wiese des Nachbargrundstücks über. Es entstand ein Schaden zwischen 8000 und 10 000 Euro.