Bernau (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Bernau (Kreis Waldshut) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstand. Das Feuer brach in einer Scheune aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Flammen seien durch den Wind auf ein angrenzendes Wohnhaus übergesprungen. Zuerst geriet demnach der Dachstuhl in Brand, dann das Obergeschoss. Die Bewohner brachten sich am Samstagabend unverletzt in Sicherheit. Zwei Mietwohnungen im Obergeschoss sind nun unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Kriminaltechniker sollen die Gebäude laut einem Sprecher zu Beginn der neuen Woche untersuchen.