Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zu Dienstag sind im Berliner Ortsteil Hellersdorf an gleich zwei verschiedenen Orten Kleintransporter angezündet worden. An der Fercher Straße/Ecke Kyritzer Straße bemerkten Anwohner gegen 01.05 Uhr einen brennenden Transporter und alarmierten die Feuerwehr. Laut Feuerwehrsprecher brannte das Fahrzeug aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde außerdem ein davor geparkter Wagen am Heck beschädigt.

Der zweite Kleintransporter wurde bereits gegen 22.15 Uhr in der Cottbusser Straße in Brand gesetzt. Hier bemerkte eine Anwohnerin die noch recht kleinen Flammen im Heckbereich des Fahrzeuges und löschte diese vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der Transporter wurde durch das Feuer stark beschädigt.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt jeweils wegen des Verdachts der Brandstiftung. Außerdem wird wegen der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Brände auch ein Zusammenhang überprüft.

Immer wieder gehen in Berlin nachts Fahrzeuge in Flammen auf - zuletzt in Neu-Hohenschönhausen, sowie im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld. Im Juli hatte die Polizei die Ermittlungsgruppe "Nachtwache" ins Leben gerufen, die jetzt vor allem die Brandstiftungen an Autos aufklären soll.