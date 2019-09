Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zu Montag hat es in einer Wohnung im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, fingen Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer einer Wohnung in der Seefelder Straße Feuer. 40 Rettungskräfte der Feuerwehr löschten den Brand im 21. Stock und verhinderten ein Übergreifen der Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.