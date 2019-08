Wieder in der Nacht Autos in Berlin angezündet

Berlin (dpa/bb) - In Berlin sind in der Nacht erneut mehrere Fahrzeuge angezündet worden. In Wedding bemerkte ein Anwohner in der Schöningstraße/Edinburger Straße kurz vor vier Uhr einen brennenden Wagen einer Dienstleistungsfirma, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden am Auto. Derzeit prüft der polizeiliche Staatschutz eine politische Motivation hinter der Tat.