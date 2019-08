Berlin (dpa/bb) - Die Serie mutmaßlicher Brandstiftungen an Autos in Berlin reißt nicht ab. Am Wochenende sind erneut mehrere Wagen in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte. Vier Autos seien in den Nächten auf Samstag und Sonntag durch Feuer zerstört wurden; in verschiedenen Stadtteilen. In diesem Jahr sind damit laut Polizei bereits mehr als 320 Fahrzeuge in Berlin abgebrannt. Etwa 190 seien direkt angezündet und etwa 130 durch übergreifende Flammen beschädigt oder zerstört worden.