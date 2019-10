Berlin (dpa/bb) - Flammen haben vier Autos in Berlin-Kreuzberg und in Charlottenburg zerstört. 50 Rettungskräfte seien in der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg im Einsatz gewesen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Zwei Autos hatten am Dienstagabend in einer Tiefgarage eines neungeschossigen Wohnhauses Feuer gefangen. Kurz nach 1.00 Uhr am Mittwoch waren dann zwei Autos in der Kreuzberger Zimmerstraße in Brand geraten. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Brandursachen waren zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Feuer beschädigt oder zerstört. Zuletzt brannten zwei Autos in Alt-Hohenschönhausen.