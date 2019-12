Berlin (dpa/bb) - Mehrere Brände haben am Silvesterabend die Berliner Feuerwehr beschäftigt. An einem Haus in der Leipziger Straße brannte es auf einem Balkon, wie ein Sprecher am Dienstagabend sagte. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Rund 40 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Bis zum frühen Abend verzeichnete die Feuerwehr in der Hauptstadt mehr Einsätze als an normalen Tagen - "Tendenz steigend", wie der Sprecher sagte. Ob Feuerwerkskörper bei den Bränden eine Rolle spielten, war zunächst unklar.