Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Oberschöneweide

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Ortsteil Oberschöneweide sind am frühen Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Feuerwehrsprecher bestätigte zunächst zwei Schwerverletzte, konnte aber wegen des laufenden Einsatzes noch keine abschließenden Angaben machen. Demnach brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss. Die Feuerwehr sei mit rund 80 Kräften vor Ort, um den Brand zu löschen und die betroffenen Menschen zu retten.