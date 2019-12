Sieben brennende Fahrzeuge in einer Nacht in Berlin

Berlin (dpa/bb) - In Berlin haben in der Nacht zu Freitag in den Ortsteilen Britz und Alt-Hohenschönhausen insgesamt sieben Fahrzeuge gebrannt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Brandursachen sind noch unklar.

Auf dem Gelände eines großen Telekommunikationsunternehmens in Britz fingen am frühen Freitagmorgen fünf Fahrzeuge Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach brannten die Firmenautos gegen vier Uhr in der Hannemannstraße. Zudem wurde durch die Hitze auch ein Kabelschacht beschädigt.

Bereits gegen drei Uhr brannten zwei Autos auf einem Gelände eines Autohauses in der Gärtnerstraße in Alt-Hohenschönhausen. Die Flammen griffen teilweise auch auf das Gebäude über und beschädigten dieses, wie der Sprecher weiter sagte.

In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch nächtliche Feuer beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt brannte ein Firmenauto in Schmargendorf.